«Просто умница! Компьютер!» Олимпийский чемпион — об Артемии Панарине

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об успешной игре российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Как оцените игру Артемия Панарина?

— Ну это красавец, красавец! Он-то больше командный игрок, нестандартный. Мне нравится. Он нестандартный, придумывает что-то всё время. Просто умница! Компьютер, компьютер!

— Важно ли для Панарина чемпионство регулярки «Рейнджерс»?

— Я не думаю так. У них же это неважно. У них же там важен Кубок Стэнли. Команда нацеливается на кубок. Будем ждать, когда начнётся плей-офф, чтобы Панарин проявил себя как лидер команды, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Артемий Панарин был признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс». Форвард набрал 120 (49+71) очков в лиге.