Эль-Башир: если «Вашингтон» выйдет в плей-офф, то может стать головной болью для соперника

Журналист Тарик Эль-Башир в подкасте The Kevin Sheehan show поделился ожиданиями от игры «Вашингтон Кэпитлз» в плей-офф НХЛ, при условии, что столичный клуб попадёт туда.

«Я говорил с разными людьми в лиге, и несколько человек считают, что если «Вашингтон» попадёт в плей-офф, то он может стать проблемой для соперника. Причины две: Линдгрен большую часть сезона был в топе вратарей лиги. У него была пара спадов, но по большей части он был бесподобен. Вратари играют большую роль в исходе серии, а у «столичных» сейчас «горячий» вратарь. Вторая причина в том, что некоторым топ-клубам, таким как «Рейнджерс», «Тампа» или «Бостон», надо переключить выключатель на плей-офф, чтобы все системы заработали как надо. А «Вашингтон» уже два месяца в режиме плей-офф. Они уже варятся в этой мясорубке, как физической, так и ментальной. Если они попадут в плей-офф, то просто продолжат жить так, как предыдущие два месяца. Хоккейная история полна примеров, когда 16-я команда далеко заходит в плей-офф. Если «Кэпиталз» выйдут в плей-офф, есть немалый шанс, что они станут головной болью для соперника», — заявил Эль-Башир.