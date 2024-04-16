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Сможет ли «Вашингтон» обыграть «Филадельфию» в решающем матче регулярки НХЛ?

Сможет ли «Вашингтон» обыграть «Филадельфию» в решающем матче регулярки НХЛ?
Аудио-версия:
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Подходит к концу регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. Четыре команды Восточной конференции на финишной прямой продолжают борьбу за заветную путёвку в зону плей-офф — это «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Сейчас у «Кэпиталз» и «Ред Уингз» по 89 баллов, «Питтсбург» имеет в активе 88 очков, «Филадельфия» — 87.

«Вашингтону» для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 достаточно любой победы над «Филадельфией».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сможет ли „Вашингтон“ обыграть „Филадельфию“ в решающем матче регулярки НХЛ?»

Отметим, что матч «Вашингтон» — «Филадельфия» состоится в ночь на 17 апреля и начнётся в 2:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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