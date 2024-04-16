Панарин делит с Овечкиным третье место по голам в НХЛ в возрасте 32 лет

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Это был последний матч регулярки для «Рейнджерс». Клуб одержал победу в чемпионате НХЛ, а российский нападающий Артемий Панарин был признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс». Форвард набрал 120 (49+71) очков в лиге.

Как сообщает сайт Quanthockey, Панарин делит с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным третье место по количеству голов в истории НХЛ в возрасте 32 лет. Овечкин в сезоне-2017/2018 забросил 49 шайб. На второй строчке по данному показателю — Бобби Халл (50). Рекорд принадлежит Филу Эспозито (61).