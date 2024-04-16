Национальная хоккейная лига установила рекорд посещаемости сезона

Национальная хоккейная лига установила рекорд по посещаемости в сезоне, сообщает пресс-служба НХЛ.

Общий показатель посещаемости регулярного чемпионата сезона-2023/2024 составил 22 560 634 человека (за 1294 матча на 16 апреля 2024 года), превысив предыдущий рекорд (22 436 532 человека), установленный в сезоне-2022/2023.

Отмечается, что матчи НХЛ проходят при заполненности стадионов на 97%. 18 игр, оставшихся до конца регулярного чемпионата, который завершится 19 апреля, увеличат общее количество зрителей.

Напомним, четыре команды Восточной конференции на финишной прямой продолжают борьбу за заветную путёвку в зону плей-офф — это «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз».