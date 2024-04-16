Бывший главный тренер сборной России оценил игру Александра Овечкина в ходе сезона

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил игру российского капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ходе сезона НХЛ.

— Как оцените игру Александра Овечкина по сезону?

— Я оцениваю её как положительную. У него были проблемы со входом в форму в самом начале сезона. Все там переживали, чуть ли не в обморок падали. Я тогда говорил, что он не мальчик, входит тяжелее в сезон, но будет набирать и добирать. Так и получилось, что он вошёл в форму и приносит пользу своей команде. Никаких проблем нет, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин сыграл 78 матчей, в которых набрал 64 (30+34) очка.

Овечкин с сыном провели тренировку с «Вашингтоном»