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Коньков — об «Автомобилисте» в седьмой игре: на ребятах сказывалась нервозность

Коньков — об «Автомобилисте» в седьмой игре: на ребятах сказывалась нервозность
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков подвёл итоги седьмого матча серии между «Металлургом» и «Автомобилистом», который закончился со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.

«В первую очередь акцент в игре был расставлен на надёжной игре в обороне и ожидании ошибок соперника. Но в третьем периоде надо было предпринимать всевозможные варианты, больше рисковать. Но здесь вот эта ответственность за результат, вероятно, сказывалась на ребятах, нервозность. В этом и заключается мастерство, чтобы не дрогнуть в этой ситуации. «Металлург» сделал комфортный для себя результат и уже потом играл по счёту.

При этом у «Автомобилиста» было пол-игры, чтобы сравнять счёт, но цена роковой ошибки, страх пропустить гол не позволял раскрыться. Думали, возможно, заработать удаление, и уже потом сравнивать, но, может быть, даже сил не хватило: ни физических, ни эмоциональных», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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