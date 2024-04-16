Коньков — об «Автомобилисте»: их игра удивила многих специалистов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков отметил, что игра «Автомобилиста» стала сюрпризом для многих болельщиков и специалистов. Екатеринбургский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» в семи матчах.

«Хочу отметить работу всего коллектива, потому что в первую очередь это их лучший результат в КХЛ. Во вторую, опытные ребята проявили себя очень хорошо, вели игру и в плей-офф очень здорово себя проявляли. И понравилось, что именно в плей-офф здорово себя проявил Данил Романцев. Ключевые голы забивал и превратился в ключевого игрока команды. Его бы хотел отметить.

В целом команда играла на протяжении сезона ровно. Тот хоккей, который показал «Автомобилист», многих специалистов удивил. Команда действовала очень терпеливо, и, самое главное, было мужество и сплочённость. Самоотверженность Кирилла Воробьёва на протяжении всех серий, в том числе необходима в матчах на результат. Я полагаю, что тренерскому штабу удалось создать ту «химию» в команде, и это будет большим подспорьем для уверенной и слаженной игры в следующем сезоне», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.