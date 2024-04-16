Коньков — о длительном перерыве «Локомотива»: в финале на это не стоит обращать внимания

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от финальной серии между «Локомотивом» и «Металлургом».

«Я уверен, что «Локомотив» не потеряет тонус. Я считаю, что в финале на это не стоит даже обращать внимания, потому что ребята будут сверхмотивированы, энергии будет очень много и за один-полтора периода тонус вернётся. Но, самое главное, чтобы тренерский штаб подобрал максимально подходящий тренировочный процесс. Поэтому здесь уже никто не будет что-то держать, будут выкладываться с первых смен и играть на результат, чтобы сделать задел уже в первых играх. Я смею предположить, что вряд ли будет открытый хоккей со стороны обеих команд. Они умеют играть и на результат, и терпеливо ждать.

Но посмотрим, сколько сил осталось у «Магнитки» после этой серии. Два дня всё-таки не так много на восстановление. Важно то, с какими потерями подходит Магнитогорск к финалу. Вспоминая ЦСКА, который сыграл не одну семиматчевую серию в прошлом году, можно сказать, что им не помешало это завоевать кубок. И у одной, и у другой команды есть семиматчевая серия в этом плей-офф, и это отличная закалка во всех отношениях: в характере, в выносливости. В этом напряжении ребята не дрогнули и сделали результат», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.