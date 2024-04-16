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Коньков: молодёжь «Магнитки» забивает ключевые голы в плей-офф, не стесняется

Коньков: молодёжь «Магнитки» забивает ключевые голы в плей-офф, не стесняется
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру «Металлурга» в текущем плей-офф и рассказал о шансах магнитогорцев в финальной серии с «Локомотивом».

«У «Магнитки» феноменальное КПД: есть полмомента – они его реализуют. Мне нравится, как действует молодёжь у «Магнитки». Они забивают ключевые голы в этой серии, не стесняются. Мы привыкли смотреть на молодых игроков НХЛ, когда они делают результат, но совсем не ждём этого от нашей молодёжи. Именно в команде Андрея Разина они не отбывают номер, взяли всё в свои руки, показывают результат и являются лидерами команды
В этих играх будет приобретаться опыт. Ребята молодые понимают эту ответственность.

Тренерский штаб должен успокоить и поддержать для того, чтобы они действовали на сто процентов и не были зажаты. Каждая серия плей-офф, каждый сезон добавляет опыта этим молодым игрокам в плане того, как себя вести, как настраиваться и на чём фокусироваться. Всякое может быть, но я уверен, что эти игроки будут готовы. Тренерский штаб будет делать всё возможное, чтобы никого не трясло, и они продолжали так же уверенно играть, потому что здесь уже нечего ждать, нужно сделать всё, чтобы взять кубок с первой попытки», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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