Коньков — о «Вашингтоне»: Овечкин — мастер, но играет команда

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру «Вашингтона» и капитана Александра Овечкина в текущем сезоне. «Кэпиталз» сохраняют шансы на плей-офф и в случае победы в заключительном матче регулярки над «Филадельфией» сыграют в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Играет команда, нельзя рассматривать одного игрока. Александр может провести великолепный матч, а другие звенья и спецбригады не сработают. Всегда идёт работа на результат. С другой стороны, «Вашингтон» попадает в плей-офф, но здесь нужно смотреть на качество игры и на то, какая будет сетка плей-офф, потому что всё может закончиться в первом раунде. Идёт подготовка на определённый матч, и они могут как сыграть отлично, так и нет. Понятно, что Овечкин – мастер, который прошёл множество игр и плей-офф, и решающих матчей, и на чемпионатах мира, и на Олимпиаде, поэтому опыт есть. Главное, как подготовится команда и Александр, в частности», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.