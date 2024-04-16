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Будро: «Вашингтон» перебил «Бостон», те думали: мы просто хотим вернуться домой без травм

Будро: «Вашингтон» перебил «Бостон», те думали: мы просто хотим вернуться домой без травм
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Бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро оценил победу «Кэпиталз» в важнейшем матче с «Бостоном» со счётом 2:0, благодаря которой клуб сохранил шансы на плей-офф.

«Действительно, это было виртуозно. Лучший матч в их исполнении, что я видел. Они позволили «Бостону» нанести только пять бросков из опасных позиций. Если ты так можешь играть против «Бостона», то тебя ждёт успех. Но я думаю, что они физически перебили «Бостон» в первом периоде так, что те подумали: «Для нас этот матч в общем-то ничего не значит, мы просто хотим вернуться домой без травм». «Кэпиталз» прижали их и уже не отпускали», — сказал Будро в эфире Monumental Sports Network.

Решающий матч «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией» в ночь на 17 апреля. В случае победы в нём «Кэпиталз» выходят в плей-офф вне зависимости от результата матчей конкурентов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлсон (Строум, Уилсон) – 12:00     2:0 Дауд – 59:47    
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