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Щитов рассказал, за счёт чего «Металлург» может выиграть Кубок Гагарина

Щитов рассказал, за счёт чего «Металлург» может выиграть Кубок Гагарина
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Металлургу» по силам выиграть Кубок Гагарина. Магнитогорский клуб в финальной серии сыграет с ярославским «Локомотивом».

«Я думаю, что «Металлургу» по силам взять Кубок Гагарина. Команда играет в хороший, атакующий, комбинационный хоккей, она хорошо физически готова. У «Металлурга» более креативный тренерский штаб, он сможет преподнести сюрпризы коллегам из Ярославля. Да, у «Локомотива» хорошая оборона, сбалансированный состав, классное молодое нападение и очень системная команда. Но «Магнитка» своими нестандартными действиями, полагаю, сможет завоевать Кубок», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля. Матч пройдёт в Магнитогорске. В полуфинальных сериях «Локомотив» обыграл «Трактор» в четырёх матчах, а «Металлург» сломил сопротивление «Автомобилиста» в семи матчах.

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