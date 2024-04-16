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«Баффало» уволил главного тренера Дона Гранато

«Баффало» уволил главного тренера Дона Гранато
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«Баффало» уволил главного тренера Дона Гранато, сообщает пресс-служба клуба. «Сэйбрз» пока не определились с новой кандидатурой на этот пост. Помощник тренера Джейсон Кристи и координатор видео Мэтт Смит также были уволены.

«Сэйбрз» заняли шестое место в Атлантическом дивизионе и пропустили плей-офф Кубка Стэнли в 13-й сезон подряд, что является антирекордом НХЛ.

Гранато, 56 лет, показал результат 122-124-27 в 274 играх регулярных чемпионатов НХЛ за четыре сезона после того, как был нанят 17 марта 2021 года на замену Ральфу Крюгеру, который за два сезона показал 36-49-12.

Гранато стал восьмым тренером НХЛ, уволенным в этом сезоне. Он присоединился к Джею Вудкрофту («Эдмонтон Ойлерз»), Дину Эвасону («Миннесота Уайлд»), Крэйгу Берюбе («Сент-Луис Блюз»), Ди Джей Смиту («Оттава Сенаторз»), Лэйну Ламберту («Нью-Йорк Айлендерс»), Тодду Маклеллану («Лос-Анджелес Кингз») и Линди Раффу («Нью-Джерси Дэвилз»).

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