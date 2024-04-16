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«Самый сумасшедший вариант на сегодня...» Фридман о возможной развязке матча «Вашингтона»

«Самый сумасшедший вариант на сегодня...» Фридман о возможной развязке матча «Вашингтона»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал об одном из возможных сценариев решающего матча «Вашингтона» с «Филадельфией». «Флайерз» для сохранения шансов на плей-офф необходима победа в основное время матча, и в случае ничейного счёта в концовке встречи тренерский штаб «лётчиков» с высокой долей вероятности заменит вратаря шестым полевым игроком.

«Самый безумный сценарий матча сегодня вечером: «Флайерз» должны выиграть в основное время, чтобы иметь шансы на плей-офф. Любая победа «Кэпиталз» выводит их в плей-офф. Что произойдёт, если в конце третьего периода счёт будет равным? «Флайерз» должны снять вратаря, не так ли? «Кэпиталз» могут выйти в плей-офф благодаря голу в пустые ворота», — написал Фридман в своей соцсети.

Решающий матч «Вашингтона» с «Филадельфией» пройдёт в ночь на 17 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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