Плющев: я бы не стал категорично заявлять, что «Локомотив» — уже победитель Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что не считает «Локомотив» однозначным фаворитом финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом». Ярославцы обыграли «Трактор» в четырёх матчах и уже длительное время не играют, тогда как магнитогорцы 15 апреля завершили серию с «Автомобилистом» в седьмом матче. «Металлург» в пятый раз в истории сыграет в финале Кубка Гагарина.

«Я бы не стал категорично заявлять, что «Локомотив» — уже победитель Кубка Гагарина. «Металлург» прошёл через очень серьёзных соперников и серьёзные игры. Их, конечно, на этом пути немного потрепали, но, думаю, что тот запал, который есть в «Металлурге», он сохранится и на финальную серию.

Магнитогорцы сейчас на хорошем ходу, на кураже. У «Локомотива» же, в свою очередь, был довольно длительный отдых, а это на таких этапах сезона не всегда хорошо. В предстоящей серии всё будет 50 на 50», — цитирует Плющева Legalbet.

«Металлург» получил преимущество домашней площадки за счёт победы в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В двух личных встречах прошедшей регулярки команды одержали по одной победе на домашней площадке. «Металлург» дважды выигрывал Кубок Гагарина — в сезоне-2023/2014 и сезоне-2015/2016. Первая игра финала Кубка Гагарина пройдёт 18 апреля в Магнитогорске.