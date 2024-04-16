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Селебрини — лучший североамериканский хоккеист драфта — 2024 по версии скаутского бюро НХЛ

Нападающий Маклин Селебрини (Северный Ванкувер, Британская Колумбия) из Бостонского университета остался первым номером среди североамериканских хоккеистов на драфте НХЛ 2024 года, согласно финальному отчёту Центрального скаутского бюро НХЛ.

Топ-10 сводного рейтинга драфта НХЛ — 2024 среди североамериканских хоккеистов от центрального скаутского бюро НХЛ:

1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).

2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).

3. Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).

4. Зеев Буим («Университет Денвера»).

5. Зэйн Парех («Сагино»).

6. Тревор Коннели («Три-Сити»).

7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).

8. Беркли Каттон («Спокан»).

9. Тидж Игинла («Келоуна»).

10. Майкл Хэг («Чикаго»).