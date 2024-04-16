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Селебрини — лучший североамериканский хоккеист драфта — 2024 по версии скаутского бюро НХЛ

Селебрини — лучший североамериканский хоккеист драфта — 2024 по версии скаутского бюро НХЛ
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Нападающий Маклин Селебрини (Северный Ванкувер, Британская Колумбия) из Бостонского университета остался первым номером среди североамериканских хоккеистов на драфте НХЛ 2024 года, согласно финальному отчёту Центрального скаутского бюро НХЛ.

Топ-10 сводного рейтинга драфта НХЛ — 2024 среди североамериканских хоккеистов от центрального скаутского бюро НХЛ:

1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).
2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).
3. Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).
4. Зеев Буим («Университет Денвера»).
5. Зэйн Парех («Сагино»).
6. Тревор Коннели («Три-Сити»).
7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).
8. Беркли Каттон («Спокан»).
9. Тидж Игинла («Келоуна»).
10. Майкл Хэг («Чикаго»).

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