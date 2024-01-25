Силаев повторит рекорд? В топ-10 драфта НХЛ вновь могут оказаться два россиянина

Ещё до начала сезона защитника «Торпедо» не было даже в десятке, а теперь он уступает только фавориту.

До драфта НХЛ — 2024 остаётся меньше полугода — 28 и 29 июня в Парадайсе состоится очередная ярмарка юниоров, на которой клубы сильнейшей лиги в мире закрепят за собой права на чуть более чем 200 самых талантливых подрастающих хоккеистов. Естественно, наибольшее внимание будет приковано к первому дню — первому раунду драфта, во время которого выберут лучших из лучших.

Чем ближе будет событие, тем больше рейтингов игроков будет появляться в медиапространстве. Один из таких недавно опубликовал известный аналитик TSN Боб Маккензи. Канадский журналист представил десятку самых талантливых игроков, доступных для выбора в июне этого года.

Материалы по теме TSN включил защитника «Торпедо» Силаева в тройку лучших игроков предстоящего драфта НХЛ

Если с клубом, который заберёт себе фаворита ярмарки, всё пока не так очевидно — «Сан-Хосе» уверенно лидировал в гонке за наибольшие шансы на первое место по итогам драфт-лотереи, но потом «подпустил» к себе счастливчиков прошлого года из «Чикаго», то игрок, который позицию этого самого фаворита займёт, давно очевиден не только для Маккензи, но и для абсолютного большинства специалистов — первую строчку единогласно отдают канадцу Маклину Селебрини. Форвард университета Бостона успел блеснуть на недавнем МЧМ, с восемью очками в пяти матчах став лучшим бомбардиром «кленовых листьев».

Дальше — интереснее. На втором месте в рейтинге Маккензи расположился защитник «Торпедо» Антон Силаев, чьи позиции с каждым месяцем становятся всё выше и выше. Не так давно Крэйг Баттон назвал Антона лучшим защитником с предстоящего драфта, но в общей табели о рангах расположил его на третьем месте. А вот Маккензи посчитал, что Силаев по таланту уступает только безоговорочному лидеру.

Бесспорно, на мнение специалистов по ходу сезона повлияла уверенная игра 17-летнего россиянина в составе нижегородцев. До начала регулярки об Антоне слышали не так много — в отличие от того же Селебрини, у него не было возможности заявить о себе на крупных международных турнирах, следовательно, зарубежные скауты не имели возможности составить о Силаеве целостное представление. «По большей части неизвестный игрок, пока сыгравший 11 матчей в КХЛ за последние несколько недель, где он набирал в среднем около 20 минут игрового времени, записал на свой счёт пять результативных передач и вызвал огромный ажиотаж в хоккейном сообществе. Это российское откровение выглядит так, будто у него могут быть все инструменты, чтобы стать защитником топ-пары в НХЛ, но размер выборки невелик», — писал тот же Маккензи в конце сентября.

Антон Силаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ещё в августе Антон не входил даже в десятку лучших проспектов, зато уже в октябре появился на седьмом месте в рейтинге Sportsnet и с тех пор поднимался всё выше, достигнув пика именно в списке у журналиста TSN. В его пользу говорит не только стабильное игровое время во взрослом хоккее — Силаев в нынешнем сезоне не вышёл на лёд лишь в одном из 54 матчей «Торпедо», но и другие игровые показатели. Наставник нижегородцев Игорь Ларионов доверяет молодому защитнику почти по две минуты за матч в большинстве, и Силаев уже успел записать на свой счёт одну шайбу при розыгрыше лишнего.

Всего же в его активе 11 (3+8) очков в дебютном сезоне — значительно в вопросах результативности среди защитников «Торпедо» Антона превосходит только Богдан Конюшков (24). При этом Силаеву нет равных по силовым приёмам — в свои 17 он не стесняется играть в тело, совершив 88 хитов! Во всей лиге больше него их провели только восемь хоккеистов.

Материалы по теме Видео 17-летний Силаев снёс Римашевского мощным силовым приёмом. Он не смог продолжить матч

Если Антона действительно выберут вторым, то он не только превзойдёт прошлогоднее достижение Дмитрия Симашева, ушедшего с драфта раньше всех российских защитников в XXI веке — под шестым номером, но и повторит рекорд для отечественных игроков обороны — в 1994-м под вторым номером в «Анахайм» ушёл Олег Твердовский, а двумя годами позже под этим же пиком «Сан-Хосе» выбрал Андрея Зюзина.

Сразу за Силаевым в листе Маккензи расположился белорус Артём Левшунов. В отличие от Антона, 18-летний праворукий защитник довольно давно находится на виду у скаутов — ещё в прошлом сезоне он перебрался в систему американских студенческих лиг, где и заявил о себе. До недавнего времени именно он считался самым перспективным игроком обороны, доступным для выбора на будущем драфте, однако теперь всё далеко не так однозначно. Впрочем, это не вина Левшунова — в NCAA он смотрится очень уверенно, занимая второе место в списке бомбардиров университета Мичигана и лидируя по показателю полезности не только у себя в команде, но и во всей лиге.

Артём Левшунов Фото: соцсети Michigan State Hockey

Следующие два места заняли чемпион мира 2022 года в составе юниорской сборной США Коул Эйзерман и канадец Кейдэн Линдстром, которого заядлые любители хоккея за пределами родины могли увидеть разве что на прошлогоднем Кубке Глинки/Гретцки. К слову, Линдстром далеко не везде котируется так высоко — тот же Крэйг Баттон поставил его лишь на 10-е место, а The Hockey News и вовсе на 25-е.

А вот на шестом месте идёт последний российский представитель в топ-10 Иван Демидов. Ещё летом ему предрекали борьбу за топ-2 — тогда форвард системы СКА был на виду, активно использовался тренерским штабом петербуржцев в предсезонных турнирах и даже выходил на лёд в четырёх матчах КХЛ нынешнего сезона. Но стабильной игровой практики там он не получил, после чего отправился в командировки в МХЛ и ВХЛ, а затем из-за травмы выбыл на полтора месяца.

Иван Демидов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

С середины ноября Демидов, которого некоторые специалисты считают перспективнее даже Матвея Мичкова, безвылазно играет в молодёжке. Её уровень, если говорить откровенно, он явно перерос. Судите сами — в 23 матчах Иван уходил со льда без очков всего три раза. Его результативная серия прямо сейчас составляет 12 игр, в которых он лишь три раза набирал менее двух очков.

В последнем матче, который «СКА-1946» провёл вчера, Демидов забросил сразу пять шайб в ворота «Амурских Тигров» и добавил к ним голевую передачу. Всего же на его счету 45 (20+25) результативных действий с показателем полезности «+36» — кажется, в МХЛ Ивану должно быть невероятно скучно.

Материалы по теме Видео Нападающий системы СКА Иван Демидов забросил пять шайб в матче МХЛ

Конечно, позиции игроков до драфта могут ещё не один раз поменяться — многое зависит не только от самих хоккеистов, но и от предпочтений и нужд клубов. Однако вероятность того, что второй год подряд в топ-10 окажутся сразу двое россиян, очень высока.