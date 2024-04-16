Двое россиян возглавили рейтинг европейских игроков драфта-2024 по версии скаутов НХЛ

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Центральное скаутское бюро НХЛ составило окончательный рейтинг драфта НХЛ — 2024 среди европейских хоккеистов. В первую десятку рейтинга попали трое россиян.

Лидером рейтинга стал российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. На второй строчке расположился нападающий системы СКА Иван Демидов. На третьей строчке финский нападающий клуба «Юкурит» Конста Хелениус.

Топ-10 сводного рейтинга драфта НХЛ — 2024 среди европейских хоккеистов от центрального скаутского бюро НХЛ:

1. Антон Силаев («Торпедо»).

2. Иван Демидов (СКА).

3. Конста Хелениус («Юкурит»).

4. Адам Иржичек (Чехия).

5. Михаэль Брандсегг-Нюгорд (Норвегия).

6. Эмиль Хэмминг (Финляндия).

7. Лео Салин Валениус (Швеция).

8. Арон Кивихарью (Финляндия).

9. Игорь Чернышов («Динамо» Москва).

10. Линус Эрикссон (Швеция).

62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.