Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двое россиян возглавили рейтинг европейских игроков драфта-2024 по версии скаутов НХЛ

Двое россиян возглавили рейтинг европейских игроков драфта-2024 по версии скаутов НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Центральное скаутское бюро НХЛ составило окончательный рейтинг драфта НХЛ — 2024 среди европейских хоккеистов. В первую десятку рейтинга попали трое россиян.

Лидером рейтинга стал российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. На второй строчке расположился нападающий системы СКА Иван Демидов. На третьей строчке финский нападающий клуба «Юкурит» Конста Хелениус.

Топ-10 сводного рейтинга драфта НХЛ — 2024 среди европейских хоккеистов от центрального скаутского бюро НХЛ:

1. Антон Силаев («Торпедо»).
2. Иван Демидов (СКА).
3. Конста Хелениус («Юкурит»).
4. Адам Иржичек (Чехия).
5. Михаэль Брандсегг-Нюгорд (Норвегия).
6. Эмиль Хэмминг (Финляндия).
7. Лео Салин Валениус (Швеция).
8. Арон Кивихарью (Финляндия).
9. Игорь Чернышов («Динамо» Москва).
10. Линус Эрикссон (Швеция).

62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.

Материалы по теме
Силаев повторит рекорд? В топ-10 драфта НХЛ вновь могут оказаться два россиянина
Силаев повторит рекорд? В топ-10 драфта НХЛ вновь могут оказаться два россиянина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android