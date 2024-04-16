Капитан «Филадельфии» — о битве с «Вашингтоном»: мы должны побеждать, несмотря ни на что

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье заявил, что команда будет настроена на победу в решающем матче с «Вашингтоном». Попадание в плей-офф уже не зависит целиком от «лётчиков», которым помимо победы в матче с «Кэпиталз» необходимы осечки конкурентов «Детройта» и «Питтсбурга».

«Завтра мы должны побеждать несмотря ни на что, так что неважно, что будет в других матчах. Нам в любом случае нужно выигрывать, на этом мы и должны фокусироваться», — цитирует Кутюрье пресс-служба НХЛ.

«Филадельфия» большую часть сезона находилась в зоне плей-офф, однако восьмиматчевая серия поражений под конец регулярного чемпионата сильно снизила шансы «Флайерз» на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Вашингтон» в случае победы в матче гарантирует себе участие в плей-офф.