Источник: капитан московского «Динамо» Андрей Миронов перейдёт в «Спартак»

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов перейдёт в «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника защитник бело-голубых не договорился с руководством «Динамо» по финансовым условиям, тогда как «Спартак» предложил ему куда более выгодный контракт в плане бонусной части соглашения.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло первое место. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» в четырёх матчах. «Спартак» также дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, гед в шести матчах уступил «Металлургу».