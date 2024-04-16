«Очень серьёзный соперник, заслуженно вышел в финал». Игорь Никитин — о «Металлурге»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Ярославцы завершили свою серию с челябинским «Трактором» 8 апреля и получили значительный отдых перед финалом Кубка Гагарина. Первый матч серии пройдёт 18 апреля в Магнитогорске.

— Как повлияла большая пауза на «Локомотив»?

— В финале нет уставших или неготовых, поэтому искать какие-то оправдания или нюансы нет смысла. Нужно с первой игры быть готовыми сражаться. Это финал, это борьба, борьба характеров. Конечно, финал — особые ощущения. Мы старались фокусировать ребят на отдельных нюансах. С одной стороны, не нужно думать о том, когда и с кем играем.

— Что думаете о «Металлурге»?

— Он проводит очень хороший сезон, заслуженно вышел в финал. Это интересная и своеобразная команда. Я лично знаю Андрея Владимировича Разина. Очень серьёзный соперник, — цитирует Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» в пятый раз в истории сыграет в финале Кубка Гагарина. Магнитогорцы дважды выигрывали главный трофей КХЛ. Ярославский «Локомотив» во второй раз в своей истории сыграет в решающей серии сезона. Ярославцы проиграли первый финал Кубка Гагарина в истории лиги казанскому «Ак Барсу» в семи матчах в сезоне-2008/2009.