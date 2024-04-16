«Это должно было произойти». Капитан «Локомотива» о выходе команды в финал Кубка Гагарина

Капитан «Локомотива» Сергей Андронов рассказал, за счёт чего ярославская команда дошла до финала Кубка Гагарина. Соперником железнодорожников по решающей серии сезона стал магнитогорский «Металлург», сломивший сопротивление «Автомобилиста» в полуфинале в семи матчах.

«Мы понимаем, что результат достигается за счёт командной игры, сплочённости. В этом году получилось всё реализовать в полной мере. То, что мы играем одним костяком — больше плюс, чем минус. Все ребята знают требования и систему. Я почувствовал, что команда растёт. Это должно было произойти.

Финал есть финал. В нём даже себя настраивать не надо, эмоций достаточно. Нахожусь в предвкушении. Если честно, хочется уже начать», — цитирует Андронова пресс-служба КХЛ.

Первый матч финальной серии состоится в Магнитогорске 18 апреля. «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина, и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии, и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.