В «Динамо» отреагировали на официальное возвращение прежнего лимита в пять легионеров

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, как в клубе относятся к официальному возвращению лимита в пять легионеров в КХЛ.

«Официальное возвращение прежнего лимита в пять легионеров стало положительным моментом для «Динамо»? Думаю, что это решение может помочь в переговорах с игроками, как раз по финансам. Конечно, это развязывает руки клубам в данной ситуации.

Меняется ли трансферная политика «Динамо» после этого шага, и будет ли клуб искать иностранного защитника? Мы будем рассматривать игроков на все позиции. Если будет качественное предложение, то рассмотрим. Главное, чтобы легионер был качественным», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.