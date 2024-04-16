В московском «Динамо» рассказали, как клуб сейчас ведёт поиск иностранного голкипера

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, как клуб сейчас ведёт поиск иностранного голкипера.

«Как ведутся поиски иностранного голкипера и не боимся ли остаться у разбитого корыта, если придётся ждать до открытия рынка свободных агентов в НХЛ, а потом последуют отказы? Любой качественный хоккеист, если мы говорим о североамериканском рынке, в первую очередь будет ждать открытия трансферного окна в НХЛ. Остаться у разбитого корыта – это же смотря с чем сравнивать, потому что в России особых вариантов-то нет. У нас есть пара вариантов по голкиперам, которые сейчас будут определяться. Но, опять же, все хотят дождаться конца сезона. Может быть, сейчас и не стоит бросаться на то, что блестит, а лучше взять паузу и подождать», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.