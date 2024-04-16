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Издание Moneypuck считает наилучшими шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ

Издание Moneypuck считает наилучшими шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ
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Издание Moneypuck подсчитало шансы команд Национальной хоккейной лиги на попадание в плей-офф, согласно которым «Вашингтон» с наибольшей долей вероятности станет участником розыгрыша Кубка Стэнли.

Шансы «Вашингтон Кэпиталз» оцениваются в 42,8%. Напомним, столичному клубу для попадания в плей-офф необходима любая победа над «Филадельфией Флайерз», шансы которой североамериканские журналисты оценили всего в 5,9%. Шансы «Детройт Ред Уингз» оцениваются в 36,8%, команде предстоит встреча с «Монреаль Канадиенс».

Шансы «Питтсбург Пингвинз» The Athletic оценил в 14,6%. Им предстоит матч с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее «Чемпионат» представил турнирные расклады клубов в борьбе за плей-офф, а также объяснил, что нужно сделать «Вашингтону», чтобы вступить в борьбу за Кубок Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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