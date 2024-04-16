Андрей Василевский объяснил, почему не будет смотреть решающие матчи регулярки НХЛ
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский объяснил, почему не будет смотреть сегодняшние решающие матчи регулярного чемпионата НХЛ, в которых в том числе определится соперник «Лайтнинг» по первому раунду плей-офф. Возможными соперниками «Тампы» по первому раунду плей-офф являются «Бостон» или «Флорида».
«Возможно, я послежу за счётом на сайте НХЛ. У меня есть телевидение дома, но нет кабельного ТВ. На сегодняшний день это слишком дорого», — цитирует Василевского журналист Крис Кренн в своей соцсети.
В случае победы «Бостона» над «Оттавой» именно «Брюинз» станут соперниками «Тампа-Бэй» по первому раунду плей-офф. Менее вероятным оппонентом «молний» является «Флорида», которая этой ночью сыграет с «Торонто».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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