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Агент Паремузов: всегда был противником любых лимитов — для нашего хоккея это плохо

Агент Паремузов: всегда был противником любых лимитов — для нашего хоккея это плохо
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Хоккейный агент Сергей Паремузов высказался против лимита на легионеров в КХЛ и поддержал решение ФХР увеличить максимальное количество иностранных хоккеистов в каждом клубе лиги до пяти игроков.

«Моё мнение всегда было достаточно перпендикулярным по отношению к тому, что делала КХЛ. Я вообще всегда был противником любых лимитов. Для нашего хоккея это плохо. Если речь идёт о том, что с трёх мы меняем на пять, то это, безусловно, неплохо. Российские хоккеисты вполне могут составить конкуренцию тем потенциальным иностранцам, которые могут приехать в Россию. И я не думаю, что при нынешней ситуации наш хоккей принципиально поменяет своё качество при наличии пяти, а не трёх иностранцев», — цититурует Паремузова Metaratings.ru.

Напомним, текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек. Инициативу к сокращению лимита проявили Федерация хоккея России и Минспорта РФ. Однако уже по ходу текущего сезона большинство клубов высказались за возвращение лимита в пять легионеров.

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