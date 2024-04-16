Сборная Канады огласила состав на юниорский чемпионат мира

Сборная Канады огласила состав на чемпионат мира U18. В окончательный состав на турнир вошли 19 хоккеистов. В чемпионате примут участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки.

Фото: Федерация хоккея Канады

Сборная Канады попала в группу B. Соперниками канадцев на групповой стадии турнира станут сборные Швеции, Швейцарии, Чехии и Казахстана. Сборная России отстранена от участия в турнире.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2024 года — юбилейный 25-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который планируется с 25 апреля по 5 мая 2024 года в городах Эспоо и Вантаа (Финляндия).

Первый матч на турнире сборная Канады проведёт со сборной Швеции 25 апреля. Матч начнётся в 19:00 мск.