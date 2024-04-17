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Sportsnet пошутил про «Питтсбург» и матчи «Вашингтона» и «Детройта» в борьбе за плей-офф

Sportsnet пошутил про «Питтсбург» и матчи «Вашингтона» и «Детройта» в борьбе за плей-офф
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Журналисты сайта Sportsnet поделились забавной картинкой, которая характеризует борьбу команд за восьмую строчку в Восточной конференции, которая даёт возможность участия в плей-офф Кубка Стэнли.

Фото: Фото из аккаунта Sportsnet в соцсети X (ранее Twitter)

Отметим, в эти минуты проходят матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз», а также «Монреаль Канадиенс» встречается с «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости в играх идёт третий период. «Вашингтон» играет вничью с «Филадельфией» (1:1). «Монреаль» обыгрывает «Детройт» со счётом 4:3.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находится «Вашингтон Кэпиталз», которому достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон – 32:29     1:2 Оши (Дауд) – 57:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ньюхук (Галлахер, Mailloux) – 11:32     1:1 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 18:29     2:1 Галлахер (Армиа, Страбл) – 26:17     3:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 30:09     3:2 Велено (Гостисбер, Спронг) – 30:45     3:3 Спронг – 43:31     4:3 Слафковски (Хатсон, Савар) – 52:46     4:4 Перрон (Гостисбер) – 59:55     4:5 Кейн – 65:00    
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