«Кто ещё, если не Овечкин?» Журналист из Филадельфии — о первом голе «Вашингтона» в матче

Журналист из Филадельфии Чарли О'Коннор прокомментировал гол Овечкина в первом периоде встречи с «Филадельфией Флайерз».
«И именно «Кэпиталз» забрасывают первыми. Кто ещё, как не Александр Овечкин? Шайба отскакивает от него и проходит мимо Эрссона», — написал О'Коннор в социальной сети X (ранее Twitter).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости начался третий период. Счёт в матче ничейный — 1:1. Первую шайбу в матче забросил Александр Овечкин. Ответный гол на счету Шона Кутюрье.
После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.
Овечкин играет с детьми на пляже в Дубае: