Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились российский нападающий Александр Овечкин и Ти Джей Оши. За «Филадельфию» голом отметился Эрик Джонсон.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ.

«Филадельфия» завершила сезон на 11-й строчке с 87 очками в своём активе.