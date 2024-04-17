Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08 1:1 Джонсон – 32:29 1:2 Оши (Дауд) – 57:00
В составе победителей отличились российский нападающий Александр Овечкин и Ти Джей Оши. За «Филадельфию» голом отметился Эрик Джонсон.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ.
«Филадельфия» завершила сезон на 11-й строчке с 87 очками в своём активе.
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