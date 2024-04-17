Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» вышел вперёд в матче с «Филадельфией». Ти Джей Оши забросил в пустые ворота

«Вашингтон» вышел вперёд в матче с «Филадельфией». Ти Джей Оши забросил в пустые ворота
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон – 32:29     1:2 Оши (Дауд) – 57:00    

Счёт в матче в концовке первого периода открыл российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Во втором периоде канадский форвард Шон Кутюрье сравнял счёт. В третьем периоде гости вышли вперёд усилиями американского форварда Ти Джея Оши, который забросил в пустые ворота.

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Фото
Sportsnet пошутил про «Питтсбург» и матчи «Вашингтона» и «Детройта» в борьбе за плей-офф

Овечкин и Кемпер вышли на тренировку с детьми:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android