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«Вашингтон» вышел вперёд в матче с «Филадельфией». Ти Джей Оши забросил в пустые ворота

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче в концовке первого периода открыл российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Во втором периоде канадский форвард Шон Кутюрье сравнял счёт. В третьем периоде гости вышли вперёд усилиями американского форварда Ти Джея Оши, который забросил в пустые ворота.

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

Овечкин и Кемпер вышли на тренировку с детьми: