Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яркая реакция Овечкина и игроков «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ

Яркая реакция Овечкина и игроков «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает другой россиянин Артемий Панарин.

Александр Овечкин Подробнее

Овечкин и команда продемонстрировали бурную реакцию после выхода в плей-офф.

ВИДЕО

Отметим, российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке первого периода. Россиянин записал на свой счёт 31-й гол в текущем сезоне НХЛ.

Материалы по теме
«Вашингтон» Овечкина и «Рейнджерс» Панарина встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ
Материалы по теме
«Вашингтон» вырвал место в плей-офф! Спасибо голу Овечкина и безумному решению Тортореллы
Видео
«Вашингтон» вырвал место в плей-офф! Спасибо голу Овечкина и безумному решению Тортореллы
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон (Кутюрье) – 32:29     1:2 Оши (Дауд) – 57:00    
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Овечкин встретился с юным болельщиком, больным раком:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android