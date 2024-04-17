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Яркая реакция Овечкина и игроков «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает другой россиянин Артемий Панарин.

Овечкин и команда продемонстрировали бурную реакцию после выхода в плей-офф.

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Отметим, российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке первого периода. Россиянин записал на свой счёт 31-й гол в текущем сезоне НХЛ.

Овечкин встретился с юным болельщиком, больным раком: