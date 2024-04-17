«Вашингтон» Овечкина и «Рейнджерс» Панарина встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились российский нападающий Александр Овечкин и Ти Джей Оши. За «Филадельфию» голом отметился Эрик Джонсон.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает другой россиянин Артемий Панарин.

Овечкин с сыном провели тренировку с «Вашингтоном»: