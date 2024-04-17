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В плей-офф «Вашингтон» сыграет с командой тренера, которого «Кэпиталз» уволили год назад

В плей-офф «Вашингтон» сыграет с командой тренера, которого «Кэпиталз» уволили год назад
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает другой россиянин Артемий Панарин.

Примечательно, что «синерубашечников» возглавляет американский специалист Питер Лавиолетт, который был предыдущим главным тренером «Вашингтона». В прошлом сезоне «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф, после чего Лавиолетт был отправлен в отставку. «Столичных» возглавил Спенсер Карбери, который в дебютный сезон вывел «Вашингтон» в плей-офф, а Лавиолетт возглавил «Рейнджерс» и выиграл со своим новым клубом регулярный чемпионат НХЛ.

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