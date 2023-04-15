«Произносит горячие речи в раздевалке». Из команды Овечкина уволили главного тренера

Команды НХЛ, не попавшие в плей-офф, стали главными ньюсмейкерами последних дней. «Питтсбург» отправил в отставку трёх ключевых менеджеров, отвечавших за формирование состава, а «Коламбус» и «Вашингтон» попрощались с главными тренерами.
«Кэпиталз» сняли с поста опытнейшего Питера Лавиолетта. Тренерская карьера американца стартовала четверть века назад, а «Вашингтоном» он рулил с осени 2020 года. Вершиной профессиональной жизни Лавиолетта оказался розыгрыш первого постлокаутного Кубка Стэнли – собственно, именно этот трофей вместе с «Каролиной» Лавиолетт и завоевал.
В 2010-м его «Филадельфия» лишь в заключительном матче регулярного чемпионата обеспечила себе путёвку в топ-16, но затем добралась до финала. Попутно «лётчики» совершили невероятный камбэк в серии с «Бостоном». Уступая 0-3, они сравнялись с соперником и взяли верх в седьмой игре.
В прошлом году Лавиолетт стал лишь десятым тренером в истории НХЛ с 700 выигранными матчами. В российской прессе специалист фигурировал чаще всего в контексте Александра Овечкина. Тренер часто оценивал главную звезду своей команды, и нужно очень постараться, чтобы найти отрицательные слова в этом потоке.
Хоккеисты говорили о наставнике реже, но в тех же тонах. «Он знает, как побеждать, — рассказывал Ови. – Что особенного в Лавиолетте? На мой взгляд, в принципе все тренеры разные. Каждый из них – это уникальный человек, у которого существует своя система. Но если говорить конкретно про Питера, то он всегда предельно честен с игроками, что сильно подкупает. Он вызывает доверие. Но самое главное – он любит хоккей, хочет побеждать и хочет чемпионства. А ещё он отличный человек».
Экс-защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов был более конкретен и заходил издалека: «Крик как эмоция, а не оскорбление. Игроки тоже могут постоять за себя и ответить. Оскорблять кого-то при всей команде – некорректно. Питер Лавиолетт тоже бывает эмоционален, достаточно сильный ментально, горячие речи произносит в раздевалке, потом ты готов выходить и рвать, и метать. Это его сильная сторона, поэтому он долгие годы в лиге».
Критики Лавиолетта считали его тренером-вспышкой – и отчасти этот статус подтверждали результаты. В первой части карьеры Питер заряжал новую команду, творил с ней чудеса на отрезке в один-два года, а затем выдыхался – так было не только с «Филадельфией», но и с «Каролиной». Продлить успех специалисту удалось в «Нэшвилле», где после двух средних сезонов он сначала дошёл до финала, а затем установил клубный рекорд по количеству побед и набранных очков.
С «Вашингтоном» под руководством Лавиолетта не случилось ни вспышки, ни угасания. В двух предыдущих турнирах команда Питера выбывала в первом раунде, а по итогам третьего не квалифицировалась в плей-офф. Впрочем, едва ли стоит винить в этом тренера. Мы много и объёмно говорили о текущих проблемах «Кэпиталз», и даже в порядке перечисления они навевали тоску. Череда травм, стареющие лидеры, не самый лучший вратарь, трагедия в семье легендарного игрока – над этими и другими вопросами Лавиолетту приходилось ломать голову.
Итоговое место «столичных» может говорить об обратном, но попытки тренера держать команду на плаву были довольно успешными. В отсутствие Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона «Вашингтон» шёл в зоне плей-офф с равным балансом побед-поражений. Периодически из состава выпадал Ти-Джей Оши, больше половины регулярки прошло без важнейшего защитника Джона Карлсона, а в самый ответственный период сезона пришлось смириться с отъездом Овечкина.
У конкурентов по конференции вроде «Питтсбурга» не было и половины препятствий, с которыми пришлось столкнуться «Вашингтону», но шансы на плей-офф «Кэпиталз» потеряли только на финише гладкого турнира. С менее искушённым коучем это наверняка произошло бы значительно раньше.
Из прежних клубов Лавиолетт уходил под аккомпанемент критики от работодателей. Руководители «Каролины» называли главным творцом триумфа вратаря, а в «Филадельфии» жаловались, что тренер «завалил» предсезонный лагерь.
«Вашингтону» удалось избежать соблазна повесить всех собак на Лавиолетта. Но, кажется, менеджеры «Кэпиталз» всё же проговаривают неприятные слова в адрес тренера – просто внутри себя. Отставка Лавиолетта выглядит как обманный манёвр, как попытка принять хоть какие-то сильные меры после неудачного сезона. Вот только адекватной альтернативы тренеру на рынке не просматривается.
- 15 апреля 2023
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