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Реакция Александра Овечкина в последние секунды победного матча с «Филадельфией»

Реакция Александра Овечкина в последние секунды победного матча с «Филадельфией»
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Сегодня, 17 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Филадельфия Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе место в плей-офф. Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон (Кутюрье) – 32:29     1:2 Оши (Дауд) – 57:00    

На последних секундах матча российский нападающий Александр Овечкин, отметившейся в матче заброшенной шайбой, радостно улыбался и отбивал кулачки партнёрам по команде.

ВИДЕО

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции с 91 очком. В первом раунде плей-офф НХЛ «столичные» сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин в нынешнем сезоне сыграл 79 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 34 голевых передачи. Всего на счету 38-летнего нападающего 853 шайбы, до рекорда Уэйна Гретцки остался 41 гол (894).

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