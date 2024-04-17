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Реакция Александра Овечкина в последние секунды победного матча с «Филадельфией»

Сегодня, 17 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Филадельфия Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе место в плей-офф. Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На последних секундах матча российский нападающий Александр Овечкин, отметившейся в матче заброшенной шайбой, радостно улыбался и отбивал кулачки партнёрам по команде.

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По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции с 91 очком. В первом раунде плей-офф НХЛ «столичные» сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин в нынешнем сезоне сыграл 79 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 34 голевых передачи. Всего на счету 38-летнего нападающего 853 шайбы, до рекорда Уэйна Гретцки остался 41 гол (894).