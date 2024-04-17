Cтали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции НХЛ

В национальной хоккейной лиге сегодня, 17 апреля прошли ряд матчей, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Список пар выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Первыми в Восточной конференции в борьбу за Кубок Стэнли вступят «Каролина» и «Айлендерс». Их матч начнётся в 23:00 мск 20 апреля.

Отметим, сегодня «Вашингтон Кэпиталз» благодаря голам Александра Овечкина и Ти Джея Оши в принципиальном для себя матче обыграл «Филадельфию» со счётом 2:1 и обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ текущего сезона.