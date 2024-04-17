Овечкин отстаёт на 29 очков от 12-го места в списке бомбардиров всех времён в истории НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились российский нападающий Александр Овечкин и американец Ти Джей Оши. Таким образом всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах. В активе форварда 1550 очков. Он отстаёт на 29 очков от занимающего 12-го места в списке бомбардиров всех времён в истории НХЛ Рэя Бурка.

Лучшим бомбардиром в истории лиги является Уэйн Гретцки. В активе канадца 2557 очков. Он забросил 894 шайбы и стал автором 1963 ассистов.

Напомним, благодаря сегодняшней победе «Кэпиталз» вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Рейнджерс».