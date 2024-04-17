Овечкин отреагировал на решение «Филадельфии» снять вратаря в концовке матча

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

При счёте 1:1 главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла принял решение снять с игры вратаря Самуэля Эрссона. После снятия голкипера «Кэпиталз» поразили пустые ворота соперника, обеспечив себе борьбу за Кубок Стэнли. У них отличился Ти Джей Оши. На решение снять вратаря отреагировал российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Детройт» набрал очко, но «Филадельфия» всё равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Но нам пойдёт. Спасибо, «Филли», — сказал Овечкин после матча.

Примечательно, что после гола «Детройта» «Филадельфия» уже отставала на три очка от зоны плей-офф и победа в матче с «Вашингтоном» ничего бы не изменила, так как для выхода в плей-офф им нужно было помимо своей победы в основное время ещё и поражение «Детройта» от «Монреаля» также в основное время.