«Вашингтон» сегодня повторил клубный рекорд этого сезона НХЛ по блокированным броскам

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. В решающем матче регулярки столичная команда заблокировала 32 броска по воротам своего голкипера Чарли Линдгрена, что стало повторением лучшего результата сезона для «Кэпиталз».

В ноябре 2023-го «столичные» также сделали 32 блока в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом «Вашингтон» сегодня повторил клубный рекорд этого сезона по блокированным броскам.