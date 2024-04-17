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«Вашингтон» сегодня повторил клубный рекорд этого сезона НХЛ по блокированным броскам

«Вашингтон» сегодня повторил клубный рекорд этого сезона НХЛ по блокированным броскам
Главный тренер «Вашингтона»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. В решающем матче регулярки столичная команда заблокировала 32 броска по воротам своего голкипера Чарли Линдгрена, что стало повторением лучшего результата сезона для «Кэпиталз».

В ноябре 2023-го «столичные» также сделали 32 блока в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом «Вашингтон» сегодня повторил клубный рекорд этого сезона по блокированным броскам.

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