Александр Овечкин прокомментировал выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

После окончания встречи российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся голом в данном матче, прокомментировал его исход, а также выход команды в плей-офф НХЛ. «Это нечто особенное… именно поэтому мы играем в хоккей», — заявил Александр после матча.

Напомним, «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает другой россиянин Артемий Панарин.