«Ови никогда не сомневался!» Владелец «Вашингтона» отреагировал на выход клуба в плей-офф

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Благодаря победе в сегодняшнем матче столичные обеспечили себе участие в Кубке Стэнли.

Владелец «Кэпитталз» Тед Леонсис прокомментировал столь значимое достижение для клуба. «Ови никогда не сомневался. Капитан „Вашингтона“ с невероятным вторым периодом. Его 18-й сезон с 30+ голами. Он снова наш бесстрашный лидер. Вперёд, Кэпс», — написал Леонсис на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах. В активе форварда 1550 очков.

В первом раунде плей-офф «Кэпиталз» сыграет с «Рейнджерс».