«Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. Столичная команда пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли, несмотря на ужасную разность заброшенных и пропущенных шайб. Подопечные Спенсера Карбери завершили регулярный чемпионат с показателем -37.

«Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года, став командой с худшей разностью заброшенных и пропущенных шайб, сумевшей пробиться в плей-офф на этом промежутке времени. В 1991 года выступавший в дивизионе Адамса «Хартфорд Уэйлерс» пробился в плей-офф с разностью -38.