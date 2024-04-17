Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года

«Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. Столичная команда пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли, несмотря на ужасную разность заброшенных и пропущенных шайб. Подопечные Спенсера Карбери завершили регулярный чемпионат с показателем -37.

«Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года, став командой с худшей разностью заброшенных и пропущенных шайб, сумевшей пробиться в плей-офф на этом промежутке времени. В 1991 года выступавший в дивизионе Адамса «Хартфорд Уэйлерс» пробился в плей-офф с разностью -38.

Материалы по теме
«Вашингтон» вырвал место в плей-офф! Спасибо голу Овечкина и безумному решению Тортореллы
Видео
«Вашингтон» вырвал место в плей-офф! Спасибо голу Овечкина и безумному решению Тортореллы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android