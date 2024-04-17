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«Вашингтон» уступает лишь «Питтсбургу» по выходам в плей-офф в эпоху Александра Овечкина

«Вашингтон» уступает лишь «Питтсбургу» по выходам в плей-офф в эпоху Александра Овечкина
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. С сезона-2005/2006, в котором Овечкин дебютировал за столичный клуб, это 15-й раз, в который «Вашингтон» вышел по итогам регулярного сезона в плей-офф. Из клубов НХЛ с того момента чаще в розыгрыш Кубка Стэнли попадал лишь «Питтсбург Пингвинз» — 16 раз.

Напомним, «Кэпиталз» в первом раунде сыграет с «Рейнджерс».

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