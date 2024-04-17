Главный тренер «Филадельфии» объяснил, зачем он снял голкипера в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) объяснил замену голкипера на шестого полевого игрока в концовке основного времени при счёте 1:1.

«Я получил информацию по матчу «Детройта» сразу после того, как «Вашингтон» забил нам в пустые ворота. Всё случилось практически одновременно. Но я снял вратаря, потому что это было подходящее время для этого. Не знал, что в это время происходит в матче «Детройта», но сразу после мне сказали, что они только что ушли в овертайм», — сказал Торторелла.

Напомним, что для сохранения шансов на выход в плей-офф сегодня «лётчикам» требовалась своя победа исключительно в основное время и при этом было нужно ещё и поражение «Детройта» также в основное время. Но после гола «Ред Уингз» за несколько секунд до конца третьего периода в матче с «Монреаль Канадиенс» шансы «Флайерз» были утеряны.