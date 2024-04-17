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Реакция главного тренера «Вашингтона» на выход команды в плей-офф НХЛ

Реакция главного тренера «Вашингтона» на выход команды в плей-офф НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Благодаря победе в сегодняшнем матче столичные обеспечили себе участие в Кубке Стэнли.

После финальной сирены главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери и его помощники эмоционально отреагировали на выход команды в розыгрыш Кубка Стэнли.

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Напомним, Карбери возглавил «Кэпиталз» в конце мая прошлого года. Специалисту 42 года, с 2018 по 2021 год он был главным тренером «Херши» — фарм-клуба «Вашингтона». Последние два сезона специалист работал помощником главного тренера в «Торонто».

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