Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» затроллил «Питтсбург» после своего выхода в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» затроллил «Питтсбург» после своего выхода в плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

После окончания матча «Кэпиталз» на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter) затроллил «Питтсбург», не вышедший в плей-офф, опубликовав смешной мем. На картинке изображён официант, исполняющий воображаемую роль «Вашингтона», который предлагает посетителю, исполняющему воображаемую роль «Питтсбурга», еду, сопровождая всё это вопросом: «Я надеюсь, Вы голодны?». Однако после поднятия подноса, еды на нём нет, а лишь пустота.

Фото: Соц. сети «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, обе команды сегодня претендовали на выход в плей-офф, однако путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли завоевал «Вашингтон».

Материалы по теме
Момент дня в НХЛ! Секунды, когда Овечкин понял, что «Вашингтон» уже в плей-офф
Видео
Момент дня в НХЛ! Секунды, когда Овечкин понял, что «Вашингтон» уже в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android