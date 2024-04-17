«Вашингтон» затроллил «Питтсбург» после своего выхода в плей-офф НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

После окончания матча «Кэпиталз» на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter) затроллил «Питтсбург», не вышедший в плей-офф, опубликовав смешной мем. На картинке изображён официант, исполняющий воображаемую роль «Вашингтона», который предлагает посетителю, исполняющему воображаемую роль «Питтсбурга», еду, сопровождая всё это вопросом: «Я надеюсь, Вы голодны?». Однако после поднятия подноса, еды на нём нет, а лишь пустота.

Фото: Соц. сети «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, обе команды сегодня претендовали на выход в плей-офф, однако путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли завоевал «Вашингтон».