НХЛ отреагировала на выход «Вашингтона» в плей-офф, упомянув Овечкина

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. После окончания матча пресс--служба НХЛ на своей страничке в Х (ранее Twitter) отреагировала на выход столичного клуба в розыгрыш Кубка Стэнли, упомянув капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мы снова увидим Александра Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли», — говорится в сообщении.

Напомним, с сезона-2005/2006, в котором Овечкин дебютировал за столичный клуб, это 15-й раз, в который «Вашингтон» вышел по итогам регулярного сезона в плей-офф. Из клубов НХЛ с того момента чаще в розыгрыш Кубка Стэнли попадал лишь «Питтсбург Пингвинз» — 16 раз.

По ходу сегодняшнего матча Овечкин записал на свой счёт заброшенную шайбу, снова скоратив отставание от великого Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён.